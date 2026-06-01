Novara-Biella | sospensione completa dei treni per lavori e nuovi bus

Da ameve.eu 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I treni tra Novara e Biella sono sospesi fino a nuovo avviso a causa di lavori sulla linea. Al loro posto, sono stati attivati servizi di autobus sostitutivi, con orari variabili. Durante la sospensione, il trasporto di biciclette e animali sui bus è soggetto a restrizioni, anche se i dettagli specifici non sono stati ancora comunicati. La modifica riguarda tutte le corse previste tra le due città.

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? Domande chiave Come cambieranno i tempi di viaggio con i bus sostitutivi?. Quali restrizioni riguarderanno il trasporto di bici e animali?. Perché è necessario installare il nuovo sistema Scmt sulla linea?. Cosa cambierà concretamente per la sicurezza dei passeggeri dopo i lavori?.? In Breve Lavori strutturali concentrati sul tratto ferroviario tra Novara e Agognate.. Installazione sistema tecnologico Scmt per monitoraggio automatico velocità e segnali.. Bus sostitutivi vietano trasporto biciclette e animali di grossa taglia.. Informazioni disponibili tramite numero verde gratuito 800 89 20 21.. Blocco totale dei treni tra Novara e Biella: nove giorni di lavori dal 6 al 14 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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