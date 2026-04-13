Biella-Novara | bus sostitutivi e nuovi investimenti per la linea

Tra Biella e Novara, la circolazione ferroviaria è temporaneamente sospesa nella giornata di domenica 19 aprile. Durante questa fase, il servizio treni sarà sostituito da autobus per consentire interventi strutturali nel nodo di Novara. L’azienda di trasporti ha annunciato anche nuovi investimenti per migliorare la linea in futuro. La sospensione riguarda le prime ore della giornata, con i mezzi sostitutivi che circoleranno lungo il percorso interessato.

La mobilità ferroviaria tra Biella e Novara affronta un momento di sospensione operativa per permettere interventi strutturali nel nodo di Novara, con la sostituzione del servizio treni tramite autobus durante la mattinata di domenica 19 aprile. Le interruzioni, che dureranno fino alle ore 15:00 della medesima giornata, colpiscono la circolazione regolare, imponendo ai viaggiatori partenze anticipate di circa trenta minuti da Biella e arrivi posticipati alla stazione di San Paolo. L’intervento tecnico programmato per questo fine settimana mira al potenziamento dell’infrastruttura locale. Paolo Forno, che guida l’associazione dei pendolari biellesi, ha osservato come la scelta di concentrare i lavori nella fascia oraria mattutina della domenica sia giustificata dalla minore affluenza di utenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Biella-Novara: bus sostitutivi e nuovi investimenti per la linea Leggi anche: Lavori in stazione a Novara: modifiche di alcuni percorsi e bus sostitutivi per due domeniche