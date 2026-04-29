Federlegno e Assorestauro alleanza per valorizzare il patrimonio edilizio storico

FederlegnoArredo e Assorestauro hanno firmato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di promuovere la valorizzazione sostenibile del patrimonio edilizio storico. L’accordo punta a sviluppare modelli condivisi per la riqualificazione e la rigenerazione degli edifici storici italiani. Le due organizzazioni collaborano per creare proposte che rispettino le caratteristiche delle strutture antiche e favoriscano interventi di conservazione e recupero.

Valorizzazione sostenibile del patrimonio edilizio storico, è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato da FederlegnoArredo e Assorestauro per sviluppare modelli condivisi di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio costruito italiano. Alleanza filiera del legno-arredo e settore del restauro architettonico e artistico sottoscritta al Salone del Mobile alla presenza di Luca Palermo, direttore generale di FederlegnoArredo Eventi Spa, che punta a sviluppare modelli condivisi di riqualificazione e rigenerazione di un elemento fondamentale dell’identità culturale del Paese, leva di sviluppo economico, turistico e territoriale. La...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Federlegno e Assorestauro, alleanza per valorizzare il patrimonio edilizio storico Notizie correlate Sostenibilità, Federlegnoarredo e Assorestauro siglano intesa per valorizzare il patrimonio edilizio storico(Adnkronos) – Federlegnoarredo e Assorestauro uniscono le forze per promuovere la valorizzazione sostenibile del patrimonio storico edilizio. Cusano Mutri, nuove targhe digitali per valorizzare il patrimonio storicoIeri mattina, domenica 22 febbraio 2026, a Cusano Mutri, una delegazione composta dai membri del Rotaract Club Valle Telesina, dal Presidente... Panoramica sull’argomento Restauro sostenibile: accordo tra Federlegnoarredo e AssorestauroL’accordo punta a creare modelli condivisi di rigenerazione urbana, unendo filiera del legno-arredo e restauro architettonico ... telenord.it Sostenibilità, Federlegnoarredo e Assorestauro siglano intesa per valorizzare il patrimonio edilizio storicocon l’obiettivo di sviluppare modelli condivisi di riqualificazione e rigenerazione del patrimonio costruito italiano, elemento fondamentale dell’identità culturale del Paese e leva di sviluppo econom ... adnkronos.com