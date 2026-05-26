Comune e Fondazione Caetani | un protocollo per valorizzare il patrimonio di Sermoneta

Il Comune di Sermoneta e la Fondazione Roffredo Caetani hanno firmato un protocollo d’intesa per promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e turistico del territorio. L’accordo mira a rafforzare la collaborazione tra le due istituzioni senza prevedere interventi specifici o finanziamenti. La firma si inserisce in un contesto di iniziative volte a promuovere la conoscenza e la tutela dei beni locali.

La città di Sermoneta e la Fondazione Roffredo Caetani rafforzano il loro legame istituzionale con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa finalizzato alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale e turistico del territorio. A firmare l’accordo sono stati la sindaca. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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