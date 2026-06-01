Notte storica a San Siro | Gabry Ponte accende Milano con il suo maxi concerto dance

Notizia in breve

Sabato 27 giugno, a San Siro, si è tenuto il concerto di Gabry Ponte intitolato ‘San Siro Dance’. Il DJ ha portato sul palco una serie di brani dance, coinvolgendo il pubblico presente. La serata è stata caratterizzata dalla presenza di numerosi appassionati che hanno ballato fino a tarda notte. La performance ha visto l’utilizzo di luci e effetti visivi, creando un’atmosfera energica e vibrante.