Notte storica a San Siro | Gabry Ponte accende Milano con il suo maxi concerto dance
Sabato 27 giugno, a San Siro, si è tenuto il concerto di Gabry Ponte intitolato ‘San Siro Dance’. Il DJ ha portato sul palco una serie di brani dance, coinvolgendo il pubblico presente. La serata è stata caratterizzata dalla presenza di numerosi appassionati che hanno ballato fino a tarda notte. La performance ha visto l’utilizzo di luci e effetti visivi, creando un’atmosfera energica e vibrante.
Sabato 27 giugno Gabry Ponte torna a far ballare San Siro con un concerto dal vivo, ‘San Siro Dance’. Il deejay-producer italiano più ascoltato al mondo torna a Milano per una nuova serata, una grande festa all’insegna delle sue hit diventate storiche nel corso degli anni.Il concertoIn programma. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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