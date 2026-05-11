Gabry Ponte annuncia che il 27 giugno si terrà a San Siro un evento live chiamato San Siro Dance 2026. L'artista descrive l'evento come una festa per tutti, senza specificare ulteriori dettagli sul format o gli artisti coinvolti. La data è stata comunicata recentemente, e l'organizzatore ha confermato che si tratta di un appuntamento dedicato alla musica dance.

«Una festa per tutti». Con queste parole Gabry Ponte parla di «San Siro Dance 2026», l'evento live in programma il prossimo 27 giugno. Il deejay superstar è venuto a trovarci nell'edicola degli artisti de Il Tempo per parlare dei suoi mille progetti tra cui un nuovo show e la pubblicazione di nuova musica entro l'estate. Fa anche un bilancio dei suoi primi 25 anni di carriera trascorsi tra un record e l'altro, riuscendo a influenzare ritmi e melodie di varie generazioni amanti della dance. Dopo il concerto del 2025 che l'ha incoronato primo deejay a esibirsi a San Siro con uno show sold-out da 56 mila presenze, l'artista sarà nuovamente protagonista di una serata che catapulterà i fan in una grande festa all'insegna delle hit.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gabry Ponte: "San Siro Dance sarà una festa per tutti"

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GABRY PONTE RIEMPIE SAN SIRO

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