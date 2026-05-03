Il 13 giugno, il DJ e produttore musicale Gabry Ponte si esibirà al Malua 54 di Lido di Spina, in Italia. L’evento è stato annunciato recentemente, suscitando grande interesse tra gli appassionati di musica dance. La serata promette di animare la località balneare, con la presenza di uno dei protagonisti della scena musicale elettronica nazionale. L’appuntamento è stato comunicato ufficialmente e ha già attirato numerosi spettatori.

Il 13 giugno, Gabry Ponte farà ballare tutta l’Italia al Malua 54 di Lido di Spina. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, accendendo immediatamente l’attesa. E dal Malua promettono anche altre sorprese per l’estate ormai alle porte. Da ‘Danzano le streghe’ fino a ‘Geordie’ e all’ultimo successo portato all’Eurofestival, quella di Gabry Ponte al lido sarà una data destinata a lasciare il segno perché anticipa il mega concerto estivo, trasformando la serata al Malua in un prologo infuocato, ma anche una scintilla destinata a incendiare tutta la stagione balneare. "Abbiamo fatto una scelta importante: portare Gabry Ponte al Malua, in anteprima rispetto al suo grande appuntamento estivo a San Siro del 27 giugno – dice Karina Mejias Brasulto che gestisce il Malua –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una notte carica di energia. Gabry Ponte torna al Malua

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