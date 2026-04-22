Nella notte tra ieri e oggi, le forze dell’ordine sono intervenute a Senigallia a seguito di urla e rumori violenti che hanno rotto il silenzio alle prime luci dell’alba. Sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo di 41 anni di origine albanese coinvolto in un acceso diverbio. Durante le operazioni di polizia, sono stati sequestrati droga e coltelli. L’uomo è stato arrestato e condotto in commissariato.

Le urla e i rumori violenti che hanno squarciato il silenzio notturno di Senigallia intorno alle 4 del mattino di ieri hanno portato gli agenti del Commissariato direttamente sul luogo di un acceso diverbio, culminato con l'arresto di un uomo di 41 anni di origine albanese. La segnalazione, giunta al 112 da residenti svegliati dai toni alti della discussione avvenuta sotto un'abitazione, ha rivelato una scena di forte tensione tra l'uomo, un operaio residente in città, e la sua compagna. Durante .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di terrore a Senigallia: arrestato 41enne con droga e coltelli

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