Lite in strada nella notte i vicini chiamano la polizia | arrestato 41enne con droga e coltelli da lancio

Da anconatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte, una lite in strada ha attirato l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato un uomo di 41 anni. Durante le operazioni, sono stati trovati della droga e alcuni coltelli da lancio. L’uomo è stato portato in centrale, dove si trova ora in stato di fermo. La vicenda è ancora sotto indagine.

SENIGALLIA – Una lite scoppiata nel cuore della notte si è trasformata in un arresto per droga e nel sequestro di armi. È quanto accaduto ieri quando la polizia del Commissariato ha fermato un 41enne di origine albanese dopo l’intervento richiesto dai residenti, svegliati da urla e schiamazzi in.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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