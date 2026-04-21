Lite in strada nella notte i vicini chiamano la polizia | arrestato 41enne con droga e coltelli da lancio

Nella notte, una lite in strada ha attirato l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno fermato un uomo di 41 anni. Durante le operazioni, sono stati trovati della droga e alcuni coltelli da lancio. L’uomo è stato portato in centrale, dove si trova ora in stato di fermo. La vicenda è ancora sotto indagine.