Notte di tensioni nel carcere casertano feriti agenti della penitenziaria
Nella notte, nel carcere di Carinola, agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante una serie di incidenti. La situazione ha richiesto un intervento prolungato da parte delle forze dell’ordine per controllare le tensioni all’interno della struttura. Non sono stati resi noti dettagli specifici sugli eventi o sul numero di feriti. La situazione si è protratta per diverse ore, con le forze dell’ordine impegnate nel tentativo di ristabilire l’ordine.
Ancora una notte difficile alla Casa di Reclusione di Carinola, dove una serie di eventi critici ha richiesto un intenso intervento della Polizia Penitenziaria, impegnata per ore nella gestione di situazioni ad alta tensione. A denunciare quanto accaduto è il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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