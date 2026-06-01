Notte di tensioni nel carcere casertano feriti agenti della penitenziaria

Notizia in breve

Nella notte, nel carcere di Carinola, agenti della polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante una serie di incidenti. La situazione ha richiesto un intervento prolungato da parte delle forze dell’ordine per controllare le tensioni all’interno della struttura. Non sono stati resi noti dettagli specifici sugli eventi o sul numero di feriti. La situazione si è protratta per diverse ore, con le forze dell’ordine impegnate nel tentativo di ristabilire l’ordine.