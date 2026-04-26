Notte di fuoco a Noicattaro | tre auto divorate dalle fiamme

Nella notte tra ieri e oggi, intorno alle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Noicattaro per un incendio che ha interessato diverse auto parcheggiate in strada. L'intervento, durato diverse ore, ha permesso di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incendio, ma tre veicoli sono stati completamente distrutti dalle fiamme.

Notte impegnativa per i vigili del fuoco del comando di Bari, intervenuti intorno alle 3 del mattino nel comune di Noicattaro per un incendio che ha coinvolto più autovetture.Le fiamme hanno interessato tre veicoli parcheggiati, richiedendo un intervento rapido per evitare conseguenze più gravi.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Notte di fuoco a Ribera, auto di una cameriera distrutta dalle fiamme: avviate le indaginiUn incendio ha distrutto l’autovettura di una trentenne di Ribera che lavora come cameriera. Leggi anche: Fiamme nella notte, a fuoco tre auto: i roghi al Villaggio Artigiani e in via Zannotti a San Severo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Notte di fuoco a Sciacca: autovettura avvolta dalle fiamme, si indaga per dolo; Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. Com'è la qualità dell'aria?; Notte di fuoco al Trullo: distrutti un camper e un’auto; Notte di fuoco, bidoni dati alle fiamme a Monte San Vito. C’è l’ombra del dolo: caccia al piromane. Grande Fratello Vip, notte di fuoco Paola Caruso insulta Francesca Manzini, Antonella Elia e RaulTutto è iniziato dopo la puntata, quando Paola Caruso si è diretta in camera per andare a dormire e ha scoperto che il letto che considerava suo era stato occupato da Francesca Manzini. Quest’ultima l ... comingsoon.it Notte di fuoco a Bollate: bruciano i rifiuti in un’azienda di smaltimentoSono proseguite per tutta la notte scorsa le operazioni di spegnimento di un incendio, divampato nella serata di ieri all'esterno di un'azienda per lo smaltimen ... settenews.it Raid nella notte in una abitazione di via Orazio. Imprenditore, moglie e colf sono stati storditi mentre erano già a letto - facebook.com facebook Spunti dalla notte di Playoff #NBA Lakers sul 3-0: più il carattere di LeBron e gli altri o i difetti di Houston Tatum ha vinto gara-3 per Boston. Celtics miei favoriti per l’Est Gli Spurs hanno mostrato di essere grandi. Con o senza Wemby x.com