Notte di fuoco a Noicattaro | tre auto divorate dalle fiamme

Da baritoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra ieri e oggi, intorno alle 3, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Noicattaro per un incendio che ha interessato diverse auto parcheggiate in strada. L'intervento, durato diverse ore, ha permesso di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'incendio, ma tre veicoli sono stati completamente distrutti dalle fiamme.

Notte impegnativa per i vigili del fuoco del comando di Bari, intervenuti intorno alle 3 del mattino nel comune di Noicattaro per un incendio che ha coinvolto più autovetture.Le fiamme hanno interessato tre veicoli parcheggiati, richiedendo un intervento rapido per evitare conseguenze più gravi.🔗 Leggi su Baritoday.it

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