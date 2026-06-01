Nonna madre e neonato di due settimane massacrati a coltellate nella loro casa in California | arrestato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver ucciso con coltellate una donna di 28 anni, la madre di un neonato di due settimane e la nonna, nella loro abitazione a Modesto, in California. L'episodio è avvenuto all’interno della stessa casa, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La polizia ha confermato l’arresto e sta indagando sul movente dell’omicidio. Nessuna altra persona è stata coinvolta o rimasta ferita.

Nonna, madre e neonato di due settimane massacrati a coltellate nella loro casa a Modesto, negli USA. Il principale sospettato è Joaquin Escoto, 28 anni, compagno della giovane madre con cui aveva un figlio di 3 anni, unico sopravvissuto al massacro. L’uomo è stato arrestato poche ore dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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