Un neonato è stato trovato in condizioni precarie in una casa di Roma, circondato da rifiuti, muffe e calcinacci. Il bambino dormiva nudo su un materasso posato sul pavimento sporco. Il compagno della madre è stato arrestato durante l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno anche trovato il neonato in una situazione di evidente degrado. La madre si trova attualmente sotto indagine.

Lo hanno trovato che dormiva su un materasso adagiato sul pavimento sporco, nudo e circondato da rifiuti, calcinacci e muffe sulle pareti. A salvare il piccolo, un neonato di 15 giorni, sono stati gli agenti della Polizia locale di Roma, intervenuti in un appartamento in zona Pietralata. Il blitz è avvenuto al termine di un’attività di indagine, su delega della Procura per i minorenni, attivata su input dell’ ospedale dove era nato e proprio per verificare le condizioni del bambino poiché la madre, subito dopo la nascita, lo aveva portato via dall’ospedale impedendo così di effettuare le necessarie terapie e non presentandosi ai controlli post-partum. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Neonato tra droga e rifiuti in una casa a Roma: arrestato il compagno della madre

Roma, neonato trovato tra droga e rifiuti: arrestato il compagno della madreUn neonato di soli 15 giorni è stato trovato dalla polizia locale tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma.

Roma, trovato in casa neonato di 15 giorni nudo e denutrito tra rifiuti e droga, arrestato compagno romeno della madre - VIDEOIl controllo della polizia locale è scattato poiché la madre aveva sottratto il bambino al personale sanitario, impedendo così la somministrazione...

09-4-2026 - Neonato tra droga e rifiuti, arrestato il compagno della madre

Temi più discussi: Roma – Neonato di 15 giorni trovato in condizioni critiche tra droga e rifiuti, arrestato il compagno della madre; Roma, neonato tra droga e rifiuti: madre denunciata, arrestato il compagno; Lucca, neonata positiva alla cocaina: affidata ai servizi sociali; Reply tra i Launch Partner di Microsoft Agent 365 per governance e scalabilità degli agenti AI.

Come sta il neonato trovato tra droga e rifiuti: era denutrito, lasciato nudo e su un pavimento sporcoIl neonato trovato tra droga e rifiuti in un'abitazione di Pietralata a Roma era in condizioni gravi: denutrito, sottopeso ... fanpage.it

Neonato tra droga e rifiuti:un arrestoUn bimbo di 15 giorni tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Arrestato un 49enne (per droga), compagno della madre, 31 anni, denunciata. Il controllo è scattato perché il piccolo era stato ... rainews.it

Un neonato di 15 giorni è stato trovato tra droga e rifiuti in un appartamento a Roma. Arrestato dalla polizia locale il compagno della madre, mentre la donna è stata denunciata. Il controllo era scattato perché il bimbo era stato sottratto dalla madre al person - facebook.com facebook

Scoperta choc a Roma: un neonato di appena 15 giorni è stato trovato in casa tra rifiuti e droga. Denunciata la madre, arrestato il compagno. La coppia era già sotto indagine per la morte di un altro figlio. #Tg1 Giuseppe La Venia x.com