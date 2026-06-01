Botte alla nonna che l' ospitava in casa e che l' aveva denunciato | arrestato 28enne

Da napolitoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la nonna nella loro abitazione. La donna, che aveva già sporto denuncia per violenze fisiche e verbali, è stata coinvolta in un episodio di aggressione successivo. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno eseguito l’arresto. Non sono state fornite ulteriori informazioni su eventuali ferite o motivazioni dell’aggressione.

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Ha aggredito sua nonna in casa, dopo che l'anziana lo aveva già denunciato per violenze fisiche e verbali. Un 28enne, di Pozzuoli, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale e dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia flegrea. Deve adesso rispondere di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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