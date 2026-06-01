Botte alla nonna che l' ospitava in casa e che l' aveva denunciato | arrestato 28enne
Un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la nonna nella loro abitazione. La donna, che aveva già sporto denuncia per violenze fisiche e verbali, è stata coinvolta in un episodio di aggressione successivo. Le forze dell’ordine sono intervenute e hanno eseguito l’arresto. Non sono state fornite ulteriori informazioni su eventuali ferite o motivazioni dell’aggressione.
Ha aggredito sua nonna in casa, dopo che l'anziana lo aveva già denunciato per violenze fisiche e verbali. Un 28enne, di Pozzuoli, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale e dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia flegrea. Deve adesso rispondere di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
LA CASA DELLA NONNA DI GIORGIA È STATA COLPITA DA UN URAGANO DEVASTANTE PARTIAMO PER VEDERE COME STA
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Annuncia sui social che avrebbe picchiato la nonna, poi torna a casa e la massacra di botteUn uomo di 28 anni è stato arrestato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, per aver aggredito ripetutamente la nonna.
Botte dal compagno davanti alla figlia di 4 anni, lo aveva già denunciatoUna donna è stata trovata nella notte in via Foria, a Napoli, con la testa e il volto coperti di sangue e con la figlia di quattro anni in braccio.
Argomenti più discussi: Paola Cortellesi: Ricordo che quando eravamo a tavola mia nonna era ancora in piedi a servirci tutti. Non era una prevaricazione, ma la regola. Oggi non lo permetteremmo, diremmo: Siediti, tu sei la regina.; Addio a Nonna Margherita, la figlia: Mamma, mi sta scoppiando il cuore. Chi era l'anziana amata sui social; La morte di nonna Margherita, star dei social, è smentita dall'altra figlia: È viva, lo confermano i servizi sociali; Tartaruga maltrattata, disse che voleva mangiarla. A processo un quarantenne.
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La nostra signora Franca che a 96 anni va ancora nella sua bottega storica in corso Garibaldi a Milano. La nostra signora Franca che per me è la nonna che non ho più. Un bene infinito. Lei ha tanti nipoti come me. Sabina, Fede, Paolo. Lei è il miracolo del be facebook