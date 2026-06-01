‘Non Succederà Più’ Tony Renda su Jenny svela | Provo dei sentimenti ma l’ho lasciata per amore

Tony Renda ha annunciato di aver lasciato Jenny Guardiano, confessando di provare ancora sentimenti per lei ma di aver preso questa decisione per amore. La coppia si è lasciata recentemente, come lui stesso ha spiegato in un'intervista. Renda ha aggiunto di aver deciso di allontanarsi nonostante i sentimenti, senza fornire altre motivazioni. La notizia è stata resa pubblica attraverso le bollicine di un programma televisivo.

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Tony Renda svela perché ha lasciato Jenny Guardiano. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 30 maggio 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Tony Renda, ex concorrente di una passata edizione di Temptation Island alla quale partecipò con l’ex fidanzata Jenny Guardiano. Jenny Guardiano e Tony Renda (Screen Mediaset Infinity) Il deejay ha ammesso di essere ancora innamorato di Jenny Guardiano, le vuole bene ma anche se nessuno gli crede lui l’ha lasciata per amore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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