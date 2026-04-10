Nilufar Addati congela gli ovuli e risponde alle critiche | Smettete di vivere nell'ignoranza

Nilufar Addati ha annunciato di aver deciso di congelare i propri ovuli. In un messaggio pubblico, ha commentato le reazioni alle sue scelte, invitando a evitare giudizi basati su ignoranza. La decisione ha suscitato reazioni di vario tipo sui social e tra il pubblico, mentre l’ex concorrente di un noto talent show ha espresso il desiderio di sensibilizzare sull’argomento.