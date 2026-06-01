Non solo Cobolli | Berrettini mette ko Cerundolo al Roland Garros

Da open.online 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini ha vinto contro Juan Manuel Cerundolo nei ottavi di finale del Roland Garros con i punteggi di 6-3, 7-6, 7-6. La partita si è conclusa con tre set, due dei quali al tie-break. Berrettini si è qualificato così per i quarti di finale del torneo.

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Matteo   Berrettini  si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros, battendo l’argentino Juan Manuel Cerundolo col punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. « Mi sento alla grande, sono felice. Grazie mille per il supporto in questo stadio pieno, ecco perché ci alleniamo e lottiamo, ecco perché sono qui. Voglio godermi questa atmosfera con il mio team e la mia famiglia», ha commentato l’azzurro. «Il tennis è l’amore della mia vita, se non fosse così non sarei qui dopo tutte le pause e gli infortuni, sono nuovamente tornato – ha aggiunto – Ci sono stati momenti duri.non ero sicuro, non avevo fiducia. Adesso mi sento alla grande, anche grazie al mio carattere e e alla mia resilienza». 🔗 Leggi su Open.online

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