Non solo Cobolli | Berrettini mette ko Cerundolo al Roland Garros
Matteo Berrettini ha vinto contro Juan Manuel Cerundolo nei ottavi di finale del Roland Garros con i punteggi di 6-3, 7-6, 7-6. La partita si è conclusa con tre set, due dei quali al tie-break. Berrettini si è qualificato così per i quarti di finale del torneo.
Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros, battendo l’argentino Juan Manuel Cerundolo col punteggio di 6-3, 7-6, 7-6. « Mi sento alla grande, sono felice. Grazie mille per il supporto in questo stadio pieno, ecco perché ci alleniamo e lottiamo, ecco perché sono qui. Voglio godermi questa atmosfera con il mio team e la mia famiglia», ha commentato l’azzurro. «Il tennis è l’amore della mia vita, se non fosse così non sarei qui dopo tutte le pause e gli infortuni, sono nuovamente tornato – ha aggiunto – Ci sono stati momenti duri.non ero sicuro, non avevo fiducia. Adesso mi sento alla grande, anche grazie al mio carattere e e alla mia resilienza». 🔗 Leggi su Open.online
Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.
Notizie e thread social correlati
Cobolli soffre, ma vola ai quarti di finale al Roland Garros 2026. Svadja ko in 4 set, ora Berrettini-CerundoloFlavio Cobolli ha superato il turno agli ottavi di finale del Roland Garros 2026, sconfiggendo Svadja in quattro set con i punteggi di 6-2, 6-3, 6-7...
Cuore Berrettini centra i quarti al Roland Garros: ko CerundoloMatteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros battendo Cerundolo.
Temi più discussi: Cobolli, Berrettini, Arnaldi, tre italiani agli ottavi in questo pazzo Roland Garros; Roland Garros, ora tocca a Cobolli, Berrettini e Arnaldi: l'Italia può puntare all'en-plein | Il programma di sabato e gli orari; Dove vedere Cobolli, Berrettini e Arnaldi negli ottavi del Roland Garros in tv e streaming; Italtennis e la forza della Davis: c’è vita oltre e grazie a Sinner.
Io spero che #Alcaraz e #Sinner tornino presto. C'è ancora tanto bisogno di loro. Abbiamo bisogno non solo di bravissimi tennisti ma anche di #signori del tennis. Farò tifo per Berrettini, Cobolli e Arnaldi ma anche per chi dimostra di avere stile. #Rolandgarros x.com
L'Italia non è solo Jannik Sinner! Cobolli, Arnaldi e Berrettini sono riusciti a conquistare gli ottavi di finale al Roland Garros Questo dimostra tutta la bontà del nostro movimento, che non era mai arrivato a questi livelli nella storia! Secondo voi, chi di loro ha facebook
Roland Garros R4: (10) F. Cobolli df. Z. Svajda 6-2 6-3 (3)6-7, 7-6(5) reddit
Berrettini-Cerundolo al Roland Garros, a che ora si gioca la partitaMatteo Berrettini torna in campo al Roland Garros per gli ottavi di finale. Alla seconda settimana dello Slam parigino cinque anni dopo l'ultima volta, il romano sfiderà l'argentino Juan Manuel Cerund ... sport.sky.it
Roland Garros diretta, gli ottavi di finale: Cobolli vince con Svajda e vola ai quarti, stasera c'è Arnaldi. Orari e dove vederli (in tv e streaming)Nella giornata di ieri si è giocata la parte alta del tabellone: a passare il turno sono stati Mensik, Fonseca, Zverev e Jodar. Oggi è il turno degli italiani: Cobolli, Berrettini ... leggo.it