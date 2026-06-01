Cuore Berrettini centra i quarti al Roland Garros | ko Cerundolo

Matteo Berrettini ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros battendo Cerundolo. La partita si è conclusa con la vittoria del tennista italiano, che ora si prepara per il prossimo turno del torneo parigino. È la prima volta in questa edizione che Berrettini supera la fase degli ottavi. La sua avventura sulla terra battuta prosegue, mentre Cerundolo viene eliminato. La competizione continuerà con le prossime partite del torneo.

Parigi, 1 giugno 2026 – E’ sempre più favola all’ombra della Torre Eiffel, un Matteo Berrettini ritrovato vola ai quarti di finale del Roland Garros. Vittoria netta del romano, che sconfigge 6-3, 7-6, 7-6 Juan Manuel Cerundolo e ‘vendica’ così l’amico J annik Sinner. Possibile quarto di finale tutto italiano ora, Matteo Potrebbe incrociare Arnaldi, impegnato tra poco contro Tiafoe. Da subito l’argentino cerca di allungare la partita. Distante dal campo carica i colpi di topspin e imposta traiettorie alte: il match si fa una lotta sin dal primo game. Cerundolo sa che Matteo arriva da una maratona (cinque ore contro Comesana ), e prova a estrarre dal romano ogni ultima stilla di energia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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