Scappa all' Alt dei carabinieri | 21enne inseguito e arrestato

Un uomo di 21 anni di Casaluce è stato arrestato dai carabinieri di Gricignano di Aversa dopo aver tentato di scappare all’alt delle forze dell’ordine. Durante il tentativo di fermarlo, il giovane ha opposto resistenza ed è stato poi condotto in caserma. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione di routine nel territorio.

Alla vista dei militari è fuggito a Daewoo Matiz. Halasciato l'auto in strada ed è scappato a piedi I carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa hanno tratto in arresto un 21enne di Casaluce con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato in piena notte durante un servizio di controllo del territorio. I militari dell’Arma avevano intimato l’alt al conducente di una Daewoo Matiz, che però non si è fermato, dando inizio a una fuga ad alta velocità. Ne è scaturito un inseguimento lungo diverse strade dei comuni di Gricignano di Aversa, Carinaro, Teverola e infine Casaluce, dove la corsa del giovane si è interrotta grazie all’intervento di un secondo equipaggio della Sezione Radiomobile che, in sicurezza, gli ha sbarrato la strada. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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