A 13 anni è troppo presto per i social servono nuove norme L' allarme degli esperti dopo l' accoltellamento della prof nel Bergamasco

Gli esperti hanno espresso preoccupazione dopo l'accoltellamento di una docente in provincia di Bergamo e hanno sottolineato che a 13 anni è troppo presto per l'uso dei social media. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di introdurre nuove norme per regolamentare l'accesso ai social da parte dei minori e tutelare la loro sicurezza online.

«A tredici anni evidentemente è troppo presto per stare sui social media, a questo punto è giusto e corretto che arrivino delle nuove norme per alzare questo livello e non lasciare da soli i genitori": è questo il parere all’ANSA di Ernesto Belisario, avvocato ed esperto di diritto delle tecnologie, sul caso del tredicenne di Trescore Balneario, nel Bergamasco, che ha accoltellato un’insegnante e ha postato l’aggressione e messaggi su Telegram. «Questo caso - aggiunge Belisario - dimostra drammaticamente l'attualità del dibattito giuridico sulla protezione dei minori online. Un tredicenne, verosimilmente esposto a contenuti violenti, ha annunciato un’aggressione su una piattaforma di messaggistica, l’ha trasmessa in diretta e pubblicato contenuti pericolosi, senza che alcun sistema di protezione intervenisse. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "A 13 anni è troppo presto per i social, servono nuove norme". L'allarme degli esperti dopo l'accoltellamento della prof nel Bergamasco Articoli correlati Tragedia nel Bergamasco: studente di 13 anni accoltella la prof prima di entrare a scuolaMattinata di ordinaria follia all'istituto comprensivo di via Damiano Chiesa di Trescore Balneario, nel Bergamasco. Nuove norme anti-alluvione, l'allarme di Cna: "Piano idrogeologico troppo invasivo e investimenti a rischio"Il presidente Siboni di Cna Forlì-Cesena: "L'incertezza paralizza le imprese, la Regione intervenga subito per evitare la stagnazione" “Una... How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Aggiornamenti e notizie su A 13 anni è troppo presto per i social... Temi più discussi: Bergamo, 13enne accoltella la prof fuori da scuola: donna in gravi condizioni; Studente di 13 anni accoltella un'insegnante mentre è in diretta su Telegram; 13enne accoltella la professoressa di francese in diretta social. La donna è in gravi condizioni; Studente di 13 anni accoltella l'insegnante di francese nel Bergamasco. Tragedia nel Bergamasco: studente di 13 anni accoltella la prof prima di entrare a scuolaUn bambino, o quasi, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe colpito l’insegnante con una violenza tale da rendere necessario l’intervento immediato dell’elisoccorso ... msn.com Studente di 13 anni accoltella l'insegnante di francese nel BergamascoL'aggressione questa mattina, prima dell'inizio delle lezioni, a Trescore Balneario – Il ragazzo indossava una maglietta con la scritta «Vendetta» ... cdt.ch SAVOLDI Tipico lombardo, soprattutto del bresciano e bergamasco, deriva dal nome medioevale Savoldo, probabilmente portato dal capostipite, di cui si hanno tracce ancora in un atto notarile del 1648 dove si legge di una cessione di un terreno, sito in Viga - facebook.com facebook Il bergamasco Buttarelli, presidente di Federdistribuzione: «Settore con possibilità di carriera rapida. Digitale e negozio fisico sono integrati. Battaglia contro i contratti pirata. No ad aumenti dei prezzi ingiustificati». x.com