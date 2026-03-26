A 13 anni è troppo presto per i social servono nuove norme L' allarme degli esperti dopo l' accoltellamento della prof nel Bergamasco

Da feedpress.me 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli esperti hanno espresso preoccupazione dopo l'accoltellamento di una docente in provincia di Bergamo e hanno sottolineato che a 13 anni è troppo presto per l'uso dei social media. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla necessità di introdurre nuove norme per regolamentare l'accesso ai social da parte dei minori e tutelare la loro sicurezza online.

«A tredici anni evidentemente è troppo presto per stare sui social media, a questo punto è giusto e corretto che arrivino delle nuove norme per alzare questo livello e non lasciare da soli i genitori": è questo il parere all’ANSA di Ernesto Belisario, avvocato ed esperto di diritto delle tecnologie, sul caso del tredicenne di Trescore Balneario, nel Bergamasco, che ha accoltellato un’insegnante e ha postato l’aggressione e messaggi su Telegram. «Questo caso - aggiunge Belisario - dimostra drammaticamente l'attualità del dibattito giuridico sulla protezione dei minori online. Un tredicenne, verosimilmente esposto a contenuti violenti, ha annunciato un’aggressione su una piattaforma di messaggistica, l’ha trasmessa in diretta e pubblicato contenuti pericolosi, senza che alcun sistema di protezione intervenisse. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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