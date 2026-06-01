Non rispetta l’alt accelera e rischia di travolgere carabinieri e manifestanti

Durante una manifestazione a Vergato, venerdì scorso, un veicolo ha ignorato un ordine di fermarsi delle forze dell’ordine, accelerando e rischiando di investire sia manifestanti che un carabiniere presente sul posto. L’episodio si è verificato mentre si svolgeva lo sciopero generale e ha causato l’intervento delle forze dell’ordine per bloccare il veicolo. Non sono stati riportati danni o feriti gravi. La polizia ha avviato le indagini per identificare il conducente.

Bologna, 1 giugno 2026 – Ignora l’alt imposto dalle forze dell’ordine durante la manifestazione in occasione dello sciopero generale di venerdì scorso in corso a Vergato, rischiando di investire chi stava manifestando e un carabiniere. Sciopero e manifestazione di solidarietà alla Flotilla. Il fatto è accaduto sulla Porrettana, all’altezza dell’intersezione con via Cumani, a Vergato: un uomo di 40 anni è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. La zona era presidiata da un servizio congiunto di carabinieri della locale stazione e Polizia locale, a tutela dell’ordine pubblico in concomitanza con una manifestazione di solidarietà alla Global Sumud Flotilla, organizzata in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati di base. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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