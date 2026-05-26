Fugge all' alt e rischia di investire un carabiniere | inseguito e bloccato

Un automobilista non si è fermato a un controllo dei carabinieri e ha proseguito la corsa. Durante la fuga, ha rischiato di investire un carabiniere che si trovava sulla strada. Dopo un inseguimento, è stato raggiunto e bloccato. Non sono state riportate altre conseguenze o feriti.

Non si è fermato a un controllo e, di fronte all'alt intimato dai carabinieri lungo la strada, anziché arrestare la marcia si è dato alla fuga. L'uomo, un cittadino marocchino di 30 anni, residente a Velletri, nel tentativo di sottrarsi al controllo ha effettuato manovre pericolose alla guida. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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FUGGE ALLALT DEI CARABINIERI, INSEGUITO ED ARRESTATO UNO STRANIERO | 14/03/2026

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