Vaprio d’Adda molotov contro la caserma | arrestati cinque minorenni coinvolti anche due giovani della Bassa

Nella notte di Capodanno, a Vaprio d’Adda e nella zona della Bassa bergamasca, sono stati lanciati cinque molotov contro la caserma dei carabinieri e un’auto è stata data alle fiamme. Durante le operazioni di polizia, sono stati arrestati cinque minorenni e coinvolti anche due giovani. Le forze dell’ordine hanno confermato l’identificazione dei responsabili e l’intervento è ancora in corso.

Vaprio d’Adda. Bottiglie incendiarie contro la caserma dei carabinieri e un’auto distrutta dalle fiamme nella notte di Capodanno tra Vaprio d’Adda e la Bassa bergamasca. A mesi di distanza dall’episodio, i carabinieri hanno eseguito cinque misure cautelari nei confronti di minorenni. Si tratta di ragazzi tra i 15 e i 17 anni: due di Fara Gera d’Adda e tre di Vaprio d’Adda. Per tre è scattato il collocamento ai domiciliari, per gli altri due, invece, la permanenza in comunità. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe realizzato bottiglie incendiarie utilizzando benzina prelevata da un distributore. Le molotov sarebbero state poi lanciate contro la stazione dei carabinieri di Vaprio d’Adda, provocando danni limitati grazie al rapido intervento dei militari in servizio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Notizie correlate

Vaprio d'Adda, arrestati cinque minorenni che lanciarono una bomba molotov contro la stazione dei carabinieriLe immagini delle telecamere di sorveglianza li riprendono sia mentre fanno rifornimento di benzina, sia quando lanciano l'ordigno rudimentale.

A capodanno lanciarono una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri di Vaprio: arrestati 5 minorenniVaprio d’Adda (Milano), 23 aprile 2026 – La notte di capodanno l’avevano passata non a festeggiare e divertirsi, come tanti loro coetanei, ma ad...

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Molotov contro caserma carabinieri, 5 misure per minori nel Milanese.

A capodanno lanciarono una bomba molotov contro la stazione dei carabinieri di Vaprio: arrestati 5 minorenniNella notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio il gruppo, formato da otto ragazzi, tutti minorenni, dopo aver preparato degli inneschi con benzina presso un distributore, ha scagliato delle molotov ... ilgiorno.it

Molotov contro la caserma dei carabinieri: arrestati cinque minorenniAvevano preparato delle molotov per poi lanciarle contro la stazione dei carabinieri di Vaprio D'Adda, in provincia di Milano, e per incendiare un'auto. Tutto questo è avvenuto nella notte tra San Sil ... today.it