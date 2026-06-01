Non farti manipolare dal fumo lo Ior in festa con i suoi volontari premia l' opera della studentessa

Da cesenatoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sebbene il "Villaggio della Prevenzione" del Prime Center avesse chiuso i battenti di "Ior Life" alle ore 18.30 di sabato 30 maggio, le impalcature principali del festival sono rimaste in piedi un giorno in più per un momento importante nel calendario dell'Istituto oncologico romagnolo: la. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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