Festa della Mamma lo Ior scende in campo | tornano le azalee per la lotta contro il cancro

In occasione della Festa della Mamma, lo Ior ha avviato una campagna di solidarietà coinvolgendo oltre seicento volontari. Per l’occasione, sono tornate le azalee, simbolo della lotta contro il cancro. Si tratta di un’iniziativa che unisce il volontariato e la sensibilizzazione, con un grande dispiegamento di forze per sostenere questa causa. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi volontari impegnati in attività di raccolta fondi e sensibilizzazione.

Più di seicento volontari: un dispiegamento di forze incredibile per l’occasione di solidarietà e di lotta contro il cancro più bella dell’anno, la Festa della Mamma. L’Istituto Oncologico Romagnolo si presenta col vestito migliore al fine settimana, e per sabato 9 e domenica 10 maggio è pronto a.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Azalee della Ricerca AIRC, torna l’iniziativa per la Festa della mamma il 10 maggioDomenica 10 maggio 2026, in occasione della Festa della mamma, torna anche nel veneziano l’appuntamento con le Azalee della Ricerca promosse da AIRC. Una gerbera contro il cancro: lo Ior abbraccia tutte le donne, dalle pazienti alle dottoresseVolontari in ospedale per un gesto simbolico di vicinanza, il direttore Miserocchi: "Insieme a chi soffre e insieme a chi cura" Come ormai da... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Aperta la biglietteria per la sfida contro Varese con una promozione speciale per la Festa della Mamma; Festa della Mamma 2026, le migliori idee regalo per mamme allergiche alla tecnologia; 20 regali per la Festa della mamma 2026: i consigli di Vogue Italia tra lifestyle, fashion e beauty; Festa della mamma al centro Primavera. Lavoretti Festa della Mamma: 13 idee fai da te per bambiniLavoretti festa della mamma semplici, creativi e divertenti da realizzare: adatti a bambini del nido, infanzia e primaria. bimbisaniebelli.it Festa della mamma 2026, idee regalo last minute: dieci proposte che non sono i soliti fiori (ma se vuoi i fiori, ti diciamo anche quali)Idee regalo festa della mamma 2026 (11 maggio): 10 proposte last minute da meno di 20 euro a oltre 100, dai fiori giusti al cofanetto esperienza, dalla skincare al weekend in Puglia. Consigli per non ... lifestyleblog.it Crostata mimosa soffice per la festa della mamma, ricetta facile nei commenti - facebook.com facebook