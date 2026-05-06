Un’azalea per la ricerca | lo Ior invade le piazze della Romagna per la Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, lo Ior ha organizzato una raccolta di fondi nelle piazze della Romagna, coinvolgendo oltre seicento volontari. La manifestazione ha previsto la distribuzione di azalee e l’allestimento di punti di raccolta per sostenere iniziative di ricerca contro il cancro. La partecipazione ha visto un grande impegno di persone e volontari in tutta la regione, con l’obiettivo di sensibilizzare e raccogliere fondi per la lotta oncologica.

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