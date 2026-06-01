Nocera Jazz Festival | la Caserma Tofano tra le location della manifestazione

La Caserma Tofano a Nocera Inferiore sarà una delle location del Nocera Jazz Festival. È stato firmato un accordo tra il Comune e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, che definisce la valorizzazione del sito. La convenzione attuativa stabilisce le modalità di utilizzo dell’edificio per la manifestazione musicale. La firma è avvenuta in un evento ufficiale nella città.

E' stato siglato a Nocera Inferiore l’accordo di Valorizzazione e la relativa convenzione attuativa tra il Comune e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino.L’intesa rappresenta un importante risultato istituzionale che pone le basi per una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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