Jazz tra le colline | 3 nuovi concerti per il festival a maggio

A maggio si svolge il festival jazz tra le colline, con tre concerti gratuiti che attirano appassionati e curiosi. Durante gli eventi, i musicisti sperimentano con strumenti insoliti, come conchiglie e ottoni, per creare suoni unici. Le esibizioni si terranno in diverse location all’aperto, offrendo un’esperienza musicale immersiva tra i paesaggi naturali. L’iniziativa si propone di unire musica e natura in un’atmosfera informale e coinvolgente.

? Cosa scoprirai Come ascoltare il jazz usando conchiglie e ottoni insoliti?. Dove si terranno i concerti gratuiti tra le colline?. Chi trasformerà i classici dei Beatles in versioni jazz moderne?. Come prenotare il racconto fotografico d'autore del festival?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 21:00 Mauro Ottolini e Trio Osaki a Quero. Domenica 10 maggio ore 17:00 Zaninotto Zanette Rinaldi Trio a Col San Martino. Domenica 10 maggio ore 20:30 Sara Longo e Alvise Seggi a Farra di Soligo. Ingresso a 12 euro per Quero con gratuità per i minori di 14 anni. Il Valdobbiadene Jazz Festival 2026 propone tre nuovi incontri musicali tra sabato 9 e domenica 10 maggio, portando la sezione Master in diverse località tra Quero, Col San Martino e Farra di Soligo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jazz tra le colline: 3 nuovi concerti per il festival a maggio Notizie correlate Cosa fare a Torino durante il ponte del Primo Maggio: musei gratis o a prezzi ridotti, le mostre e i grandi concerti jazzIl lungo weekend del Primo Maggio si apre sotto il segno dell'arte accessibile, con i grandi musei cittadini (GAM, MAO e Palazzo Madama) che... Ponte 1 maggio 2026 a Roma: cosa fare tra eventi, concerti e festivalIl ponte del 1° maggio a Roma è uno di quei momenti in cui la città si riempie di eventi, occasioni e attività per ogni tipo di pubblico: ma cosa si... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Jazz:Re:Found torna a casa: È qui che sentiamo di appartenere; Torna la rassegna Monfrà Jazz Fest; Valdobbiadene Jazz Festival 2026: due nuovi appuntamenti questo fine settimana. Il programma completo; Dal 1° maggio Valdobbiadene Jazz Master: tra grandi nomi internazionali, concerti in piazza e appuntamenti nelle cantine partner. In Umbria, tra le note del jazz e lo spirito di San FrancescoC’è l’Umbria di San Francesco; e c’è L’Umbria del jazz. Il cuore verde d’Italia con le dolci colline, i borghi turriti medievali, i volti sereni dei dipinti del primo Rinascimento, sfodera anche il vi ... corriere.it Tra business, rock e castagne, il turismo geotermico rivitalizza le colline toscaneSu un poggio tra Siena e Grosseto si trova Montieri. Nel paese ogni anno viene assegnato il «Premio Nazionale Farina di Castagne», che eleva a gourmet questo prodotto simbolo del luogo. I castagneti ... corriere.it Oggi si celebra il compleanno di Serena Brancale Cantautrice e musicista dal talento raffinato, Serena ha saputo distinguersi nel panorama musicale italiano grazie alla sua voce unica e alla capacità di fondere jazz, soul e sonorità contemporanee. Fin da - facebook.com facebook Vicenza #Jazz 2026, 30esima edizione nel segno di #MilesDavis x.com