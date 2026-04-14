Nocera Inferiore L’Ultima Nota | pittura teatro e jazz omaggiano Chet Baker

Da zon.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile 2026, il Museo diocesano San Prisco a Nocera Inferiore ospiterà “L’Ultima Nota – Omaggio a Chet Baker”, un evento che combina pittura, teatro e jazz per celebrare la figura del celebre musicista. La serata propone un percorso artistico e musicale dedicato a Chet Baker, con momenti dedicati alle diverse forme d’arte, creando un’esperienza immersiva rivolta agli appassionati di musica e cultura.

Un intreccio di linguaggi artistici per rendere omaggio a una delle icone del jazz internazionale. Venerdì 17 aprile 2026, il Museo diocesano San Prisco ospiterà “L’Ultima Nota – Omaggio a Chet Baker”, un evento che unirà pittura, teatro e musica in un’esperienza immersiva. Sono previsti due ingressi, alle ore 20:00 e alle 21:00, per consentire al pubblico di vivere un percorso artistico in cui le opere del museo dialogheranno con le sonorità evocative del celebre trombettista statunitense. Un dialogo tra arti: pittura, teatro e jazz. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in relazione diverse forme espressive. La musica intensa e suggestiva della tromba di Chet Baker accompagnerà la recitazione teatrale e si intreccerà con le opere esposte, arricchite da interventi tematici pensati per guidare lo spettatore.🔗 Leggi su Zon.it

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© Zon.it - Nocera Inferiore, “L’Ultima Nota”: pittura, teatro e jazz omaggiano Chet Baker

Omaggio a Chet Baker: al Miles Davis jazz club concerto tra ballad indimenticabili e atmosfere notturneUna serata dedicata all’eleganza e al lirismo senza tempo di Chet Baker, uno dei musicisti più poetici e influenti della storia del jazz.

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