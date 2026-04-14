Venerdì 17 aprile 2026, il Museo diocesano San Prisco a Nocera Inferiore ospiterà “L’Ultima Nota – Omaggio a Chet Baker”, un evento che combina pittura, teatro e jazz per celebrare la figura del celebre musicista. La serata propone un percorso artistico e musicale dedicato a Chet Baker, con momenti dedicati alle diverse forme d’arte, creando un’esperienza immersiva rivolta agli appassionati di musica e cultura.

Un intreccio di linguaggi artistici per rendere omaggio a una delle icone del jazz internazionale. Venerdì 17 aprile 2026, il Museo diocesano San Prisco ospiterà “L’Ultima Nota – Omaggio a Chet Baker”, un evento che unirà pittura, teatro e musica in un’esperienza immersiva. Sono previsti due ingressi, alle ore 20:00 e alle 21:00, per consentire al pubblico di vivere un percorso artistico in cui le opere del museo dialogheranno con le sonorità evocative del celebre trombettista statunitense. Un dialogo tra arti: pittura, teatro e jazz. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in relazione diverse forme espressive. La musica intensa e suggestiva della tromba di Chet Baker accompagnerà la recitazione teatrale e si intreccerà con le opere esposte, arricchite da interventi tematici pensati per guidare lo spettatore.🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Nocera Inferiore, “L’Ultima Nota”: pittura, teatro e jazz omaggiano Chet Baker

Omaggio a Chet Baker: al Miles Davis jazz club concerto tra ballad indimenticabili e atmosfere notturneUna serata dedicata all’eleganza e al lirismo senza tempo di Chet Baker, uno dei musicisti più poetici e influenti della storia del jazz.

Leggi anche: Chet Baker per ’Racconta un vinile’

DISTRUTTA DAI VANDALI LA STATUA DELLA MADONNA DI LOURDES IN PROVINCIA DI SALERNO Un grave atto vandalico ha scosso la comunità di Nocera Inferiore, dove ignoti hanno devastato un’edicola votiva dedicata alla Madonna di Lou - facebook.com facebook

Procura di Nocera Inferiore, si insedia Cannavale Reati ambientali e contrasto al caporalato le priorità @TgrRai x.com