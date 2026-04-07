Durante un controllo a Nocera Inferiore, un minorenne è stato fermato dalle forze dell’ordine e trovato in possesso di 29 dosi di cocaina e una somma di denaro contante. L’individuo si è mostrato nervoso durante l’intervento. Il minorenne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un minorenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Nocera Inferiore, provincia di Salerno. Il giovane è stato fermato dalla Polizia di Stato nella mattinata del 1° aprile dopo essere stato trovato in possesso di 29 dosi di cocaina e una somma di denaro. L’arresto è stato convalidato e al ragazzo è stata applicata la misura cautelare della permanenza in casa. Minorenne arrestato a Nocera Inferiore Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo la mattina del 1° aprile in via San Prisco, nel comune di Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato locale hanno notato un ragazzo che conversava con un altro giovane a bordo di un’autovettura parcheggiata. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si innervosisce durante un controllo a Nocera Inferiore, minorenne trovato con 29 dosi di cocaina e denaro

Sorpreso con 29 dosi di cocaina: arrestato un baby pusher a NoceraPolizia di Stato in azione, il 1° aprile: è stato arrestato un minorenne con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Minorenne trovato con 48 dosi di crack e cocainaE' stato sorpreso con decine di dosi di cocaina e crack e una bella somma in contanti considerata provento dell'attività di spaccio.