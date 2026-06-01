Nocera a lutto | addio a Giaccoli presidente dell’Accademia Nazionale Pizza DOC

Da salernotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nell'Agro-nocerino si è spento Antonio Giaccoli, presidente dell’Accademia Nazionale Pizza DOC. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra gli addetti ai lavori e la comunità locale. Giaccoli era noto per il ruolo di rilievo nel settore della pizza e per aver promosso iniziative legate alla cultura gastronomica. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali e commenti di colleghi e rappresentanti del settore.

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Lutto nell'Agro-nocerino per la morte di Antonio Giaccoli, presidente dell’Accademia Nazionale Pizza DOC. Impegnato nella promozione delle eccellenze gastronomiche del territorio, il 46enne era conosciuto e stimato da innumerevoli persone.Il cordoglio del sindaco di Nocera Superiore Gennaro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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