Morto Antonio Giaccoli presidente dell'Accademia Pizza Doc | aveva 46 anni

Antonio Giaccoli era un ambasciatore della pizza nel mondo. I funerali si terranno domani, 2 giugno, a Nocera Superiore, città del Salernitano di cui era originario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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