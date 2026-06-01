Morto Antonio Giaccoli presidente dell'Accademia Pizza Doc | aveva 46 anni

Da fanpage.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Antonio Giaccoli, presidente dell’Accademia Pizza Doc, è morto all’età di 46 anni. I funerali si svolgeranno il 2 giugno a Nocera Superiore, sua città di origine.

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Antonio Giaccoli era un ambasciatore della pizza nel mondo. I funerali si terranno domani, 2 giugno, a Nocera Superiore, città del Salernitano di cui era originario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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