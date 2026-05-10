Nocera Superiore a lutto | addio a Francesco di soli 17 anni il cordoglio
A Nocera Superiore si piange la scomparsa di un ragazzo di 17 anni, deceduto improvvisamente. La famiglia e la comunità sono in lutto per la perdita precoce. La salma del giovane arriverà oggi alle 13, accompagnata dal dolore di amici e parenti. La notizia ha suscitato grande commozione nella zona, dove tutti conoscevano il ragazzo.
E' spirato a soli 17 anni, Francesco Scocozza, lasciando tutti senza fiato. La salma del giovane giungerà oggi alle 13.30 presso la Cappella San'Antonio a Camerelle, mentre i funerali saranno celebrati lunedì 11 maggio 2026, alle 10, nella Chiesa di Maria SS. di Costantinopoli. "La nostra.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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