Nocera Superiore a lutto | addio a Francesco di soli 17 anni il cordoglio

A Nocera Superiore si piange la scomparsa di un ragazzo di 17 anni, deceduto improvvisamente. La famiglia e la comunità sono in lutto per la perdita precoce. La salma del giovane arriverà oggi alle 13, accompagnata dal dolore di amici e parenti. La notizia ha suscitato grande commozione nella zona, dove tutti conoscevano il ragazzo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui