Iran la guerra in diretta Trump | Accordo in gran parte negoziato ma i Pasdaran negano | Fa solo propaganda controlliamo Hormuz
Trump ha dichiarato che un accordo con l’Iran è quasi raggiunto, secondo quanto affermato dal presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, i Pasdaran hanno negato, sostenendo che si tratta solo di propaganda e che il controllo dello stretto di Hormuz rimane nelle loro mani. Le tensioni tra le due parti continuano a essere al centro delle notizie sulla crisi in Medio Oriente.
Le ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump annuncia un accordo imminente con Teheran, ma i Pasdaran frenano: "Fa propaganda, Hormuz rimane sotto la nostra gestione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
US-Iran War | Trump Says Iran Peace Deal May Be Announced Soon Amid Hormuz Tensions | N18G
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