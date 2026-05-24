Iran la guerra in diretta Trump | Accordo in gran parte negoziato ma i Pasdaran negano | Fa solo propaganda controlliamo Hormuz

Notizia in breve

Trump ha dichiarato che un accordo con l’Iran è quasi raggiunto, secondo quanto affermato dal presidente degli Stati Uniti. Tuttavia, i Pasdaran hanno negato, sostenendo che si tratta solo di propaganda e che il controllo dello stretto di Hormuz rimane nelle loro mani. Le tensioni tra le due parti continuano a essere al centro delle notizie sulla crisi in Medio Oriente.