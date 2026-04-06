Una nave da crociera si è incagliata sulla barriera corallina davanti all’isola di Cast Away alle Fiji. Tutti i passeggeri sono stati messi in salvo, mentre si cerca di prevenire un possibile danno ambientale. L’incidente si è verificato nelle acque incontaminate di Monuriki, un’isola disabitata dell’Oceano Pacifico nota per essere stata location del film “Cast Away”. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità locali.

Le spiagge incontaminate e selvagge di Monuriki, l’isola disabitata dell’Oceano Pacifico passata alla storia del cinema per aver fatto da set al film cult “Cast Away” con Tom Hanks, sono diventate il teatro di una complessa emergenza marittima. Alla vigilia di Pasqua, la nave da crociera MV Fiji Princess è finita fuori rotta, andando ad incagliarsi nella barriera corallina che circonda l’atollo. La dinamica dell’incidente. L’imbarcazione, lunga circa 55 metri e gestita dalla compagnia Blue Lagoon Cruises, si trovava ancorata nei pressi dell’isola in condizioni meteorologiche inizialmente stabili. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla società armatrice, a innescare l’incidente sarebbe stato un improvviso e violento peggioramento del meteo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nave da crociera si incaglia sulla barriera corallina davanti all’isola di Cast Away alle Fiji: salvi tutti i passeggeri, è corsa contro il tempo per evitare il disastro ambientale

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