Dai cantieri Aca al Dopolavoro Ferroviario | Toppetti FI porta i problemi di corso Vittorio nelle commissioni comunali

Il consigliere comunale ha portato all’attenzione delle commissioni i problemi relativi ai cantieri Aca e alla zona di corso Vittorio. Tra le proposte ci sono il monitoraggio delle attività in corso, l’attivazione di un tavolo permanente tra esercenti, residenti e istituzioni, e la promozione di iniziative di intrattenimento per rivitalizzare la zona. È stata richiesta anche la riapertura immediata del passaggio pedonale che conduce al Dopolavoro Ferroviario.

Monitoraggio dei cantieri Aca; istituzione del tavolo permanente tra esercenti, residenti e istituzioni; promozione di iniziative di intrattenimento per rivitalizzare la zona e riapertura immediata del passaggio pedonale che porta al Dopolavoro Ferroviario.Sono queste le quattro priorità per la.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori dell'Aca, chiude un tratto di corso Vittorio Emanuele: ecco tutte le modifiche alla viabilità Riqualificazione Corso Vittorio Emanuele, al via i lavori nelle traverseDopo le traverse di via Fieravecchia e via Conforti, è la volta di via De Luca e della traversa della Banca d'Italia: come mostrano gli scatti di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Dai cantieri Aca al Dopolavoro Ferroviario: Toppetti (FI) porta i problemi di corso Vittorio nelle commissioni comunali; Il centro di Pescara bloccato dai cantieri: i commercianti vogliono sgravi; VIDEO| Cantieri Aca e crisi del commercio in corso Vittorio, il centrosinistra: Ristori e riduzione tributi; Il gruppo Pettinari al fianco degli esercenti di corso Vittorio: Subito sostegni, pronti a sostenere ogni iniziativa. Dai cantieri Aca al Dopolavoro Ferroviario: Toppetti (FI) porta i problemi di corso Vittorio nelle commissioni comunaliL'obiettivo, spiega, è quello di dare risposte concrete agli esercenti offrendo soluzioni, tempi, ma anche eventi in grado di ridare vitalità alla zona. Quattro i temi più urgenti su cui intervenire, ... ilpescara.it Al via le lezioni di danza e ginnastica con il Dopolavoro FerroviarioL’Associazione Dopolavoro Ferroviario, con una storia che sfiora il secolo, si dedica alla gestione del tempo libero non solo per i dipendenti e i pensionati del Gruppo Ferrovie dello Stato, ma per ... lanazione.it dopolavoro ferroviario Bologna-1979 - facebook.com facebook Come sarà il nuovo Dopolavoro ferroviario x.com