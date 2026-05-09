Il mistero di Pamela Genini | l’ex Francesco Dolci di notte al cimitero e il coltello sequestrato

Durante una perquisizione nell’abitazione di un uomo e dei suoi genitori a Sant’Omobono Terme, i carabinieri hanno sequestrato diversi oggetti, tra cui un coltello. La scena si è svolta di notte, e tra gli oggetti trovati ci sono anche alcuni elementi che hanno attirato l’attenzione degli investigatori. La vicenda riguarda il caso di una donna scomparsa, e il materiale sequestrato potrebbe essere collegato alle indagini in corso.

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