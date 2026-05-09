Il mistero di Pamela Genini | l’ex Francesco Dolci di notte al cimitero e il coltello sequestrato

Da ilgiorno.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una perquisizione nell’abitazione di un uomo e dei suoi genitori a Sant’Omobono Terme, i carabinieri hanno sequestrato diversi oggetti, tra cui un coltello. La scena si è svolta di notte, e tra gli oggetti trovati ci sono anche alcuni elementi che hanno attirato l’attenzione degli investigatori. La vicenda riguarda il caso di una donna scomparsa, e il materiale sequestrato potrebbe essere collegato alle indagini in corso.

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Sant’Omobono Terme (Bergamo), 9 maggio 2026 –   Sembra una lista della spesa. Su cui sono appuntati gli oggetti sequestrati dai carabinieri del Nucleo investigativo durante la perquisizione n ell’abitazione di Francesco Dolci e dei suoi genitori, a Sant’Omobono Terme (Bergamo). Nell’elenco risultano t elefonino, dispositivi elettronici, un tubo di plastica vuoto contenente ancorante (un materiale di fissaggio a base di resina utilizzato nell’edilizia), lo scontrino dell’ancorante, uno scontrino per l’acquisto di silicone multiuso, una bomboletta di schiuma espansa e un coltello di grosse dimensioni. Non si trova il cellulare bianco. Non si è trovato, invece, un cellulare bianco, quello che, secondo la versione fornita da Dolci, conterrebbe le chat con Pamela e con le amiche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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