Profanazione Pamela Genini trovato un coltello kukri nella casa di Francesco Dolci Il 41enne | Mai visto prima
Durante un controllo presso l’abitazione di un uomo di 41 anni a Sant’Omobono Terme, i carabinieri hanno rinvenuto un coltello di tipo kukri. L’uomo ha dichiarato di non aver mai visto l’arma prima. L’indagine riguarda un episodio legato alla profanazione di una persona scomparsa, ma nel luogo non sono stati trovati elementi che collegano direttamente l’uomo alla vicenda. La scoperta è stata comunicata alle autorità competenti.
Un kukri, un lungo coltello dalla lama liscia, è stato trovato nell'abitazione di Sant'Omobono Terme di Francesco Dolci dai carabinieri di Bergamo. Gli investigatori lo hanno sequestrato e inviato al Ris per le analisi. Non si esclude che possa essere l'arma usata per profanare il cadavere di Pamela Genini.🔗 Leggi su Fanpage.it
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