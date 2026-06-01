Il Partito Democratico di Codogno ha espresso forte opposizione al concerto di Enrico Ruggeri previsto il 4 luglio durante la “notte bianca”, a causa delle posizioni contro Green Pass e vaccini del cantante. Il sindaco ha risposto che l’arte non dovrebbe essere soggetta a censure. La discussione si concentra sulla compatibilità tra eventi culturali e posizioni politiche del artista. Nessun’altra figura o ente è stata coinvolta nelle dichiarazioni finora rese.

Si infiamma il dibattito politico attorno al concerto di Enrico Ruggeri in calendario per la “notte bianca” di Codogno, in Lombardia, previsto il prossimo 4 luglio. Sulla partecipazione del due volte vincitore di Sanremo nella città simbolo del Covid, come riporta il Corriere della Sera, la capogruppo del PD in consiglio comunale Maria Cristina Baggi, ha espresso perplessità, ricordando come in passato, più volte, Ruggeri abbia espresso critiche sul Green pass e sui vaccini. “Recentemente l’artista ha ribadito quelle convinzioni, confermando di non aver preso le distanze dalle posizioni sostenute negli anni del Covid – ha spiegato Baggi -. Non si tratta quindi di dichiarazioni appartenenti a una fase ormai superata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “No al concerto di Enrico Ruggeri per le posizioni contro Green Pass e vaccini”: il PD di Codogno furibondo. Il sindaco replica: “L’arte non dovrebbe essere soggetta a censure”

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