Niente smartphone prima della seconda media | il patto tra famiglie e scuole che parte da Milano

In molte scuole, a Milano, è stato stipulato un accordo tra famiglie e istituti per limitare l’uso degli smartphone agli studenti prima della seconda media. Questa decisione riguarda il divieto di consegna e utilizzo di telefoni cellulari durante le ore scolastiche e prima di questa età, con l’obiettivo di ridurre le distrazioni e promuovere un approccio più equilibrato all’uso della tecnologia tra i più giovani.

Sempre più genitori si pongono una domanda al momento del passaggio dalle scuole elementari alle medie: “È davvero così scontato e inevitabile che mia figlia o mio figlio debba avere uno smartphone in prima media?”. A Milano, una rete crescente di famiglie ha deciso di rispondere “no, si può aspettare”, unendosi in un patto di comunità che coinvolge già venti istituti comprensivi, per un totale di sessanta scuole. Il progetto milanese mira a creare un ambiente favorevole per chi sceglie di non cedere subito alla pressione sociale, promuovendo il messaggio “sì alla tecnologia, ma nei tempi giusti”. Per riuscirci, il dialogo si è esteso oltre le mura domestiche, coinvolgendo docenti e presidi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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