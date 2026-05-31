Sessanta scuole e genitori hanno firmato un accordo che vieta l'uso di smartphone da parte degli studenti sotto i 13 anni. Venti istituti comprensivi hanno già aderito ai Patti digitali, con l'intento di posticipare l'uso dei dispositivi mobili ai livelli superiori. La misura mira a favorire un'educazione più consapevole alla tecnologia tra i giovani.

Venti istituti comprensivi hanno già aderito ai Patti digitali: l'obiettivo è rinviare lo smartphone fino ai 13 anni e favorire un uso più sano della tecnologia 60 scuole milanesi, fra primarie e secondarie di primo grado, hanno stretto un patto con i genitori dei bambini e dei ragazzi che le. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Milano, niente smartphone agli under 13, il patto fra 60 scuole e genitori: "Misura necessaria per educare alla tecnologia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Non Abbiamo Più Amici La Verità su Rapporti Online e Vita Reale | RUVIDO 327

Notizie e thread social correlati

Niente smartphone prima dei 13 anni, il patto tra genitori e sessanta scuole a Milano: «Così combattiamo la dipendenza da algoritmo»In alcune scuole di Milano, è stato stabilito che i bambini non possono usare smartphone prima dei 13 anni.

“Niente smartphone per cinque anni”, a Bologna genitori e maestri fanno muro: zero cellulari, spazio alla disintossicazione digitale in classeA Bologna, i genitori e gli insegnanti hanno deciso di proibire l'uso di smartphone e dispositivi collegati nelle scuole primarie Fortuzzi e Carducci...

Argomenti più discussi: Milano, niente smartphone fino ai 13 anni: il patto tra genitori e sessanta scuole per ritardare la dipendenza da algoritmo.; OPPO Find X9 Ultra a Milano con Simone Bramante: quando lo smartphone diventa davvero la tua prossima fotocamera.

Niente smartphone prima dei 13 anni, il patto tra genitori e sessanta scuole a Milano: Così combattiamo la dipendenza da algoritmoL'idea nasce da una domanda semplice, ma tutt'altro che banale: È davvero inevitabile che un ragazzo abbia un telefono già in prima media?. Come funziona il progetto e cosa dice la scienza L'articol ... msn.com

Milano, niente smartphone fino ai 13 anni: il patto tra genitori e sessanta scuole per ritardare la dipendenza da algoritmo.Ormai a Milano sono venti scuole. Anzi: venti istituti comprensivi. Che fanno sessanta scuole. Sessanta comunità. Genitori, docenti, presidi. A partire dal 2022, hanno deciso di posticipare la ... milano.corriere.it