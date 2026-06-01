Nicolas Massu sta commentando il Roland Garros poi lo spavento terremoto in diretta TV | Trema tutto

L'ex numero 9 del mondo, coach e capitano di Davis Nicolas Massu viene sorpreso da una scossa di terremoto in Cile mentre è in diretta per parlare del Roland Garros. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alcaraz: “Duro il Roland Garros in tv, ma tutto ha un senso. Mi aspetta qualcosa di speciale al rientro”Alcaraz ha parlato per la prima volta pubblicamente dopo l’infortunio al polso, commentando la cancellazione di Roland Garros e Wimbledon.

Sinner scopre in diretta che Alcaraz salterà il Roland Garros: “Proprio adesso? Questa è tosta”Durante il torneo di Madrid, Jannik Sinner ha appreso in diretta della rinuncia di Alcaraz a partecipare a Roma e al Roland Garros.