Sinner scopre in diretta che Alcaraz salterà il Roland Garros | Proprio adesso? Questa è tosta
Durante il torneo di Madrid, Jannik Sinner ha appreso in diretta della rinuncia di Alcaraz a partecipare a Roma e al Roland Garros. La notizia lo ha colto di sorpresa, lasciandolo visibilmente stupito. La decisione di Alcaraz di saltare i prossimi tornei ha generato reazioni impreviste tra i giocatori presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi della scelta del campione spagnolo.
Jannik Sinner sorpreso e stupito a Madrid per la notizia della rinuncia di Alcaraz a Roma e al Roland Garros. Il tennista italiano dà una grande lezione di sportività a tutti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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