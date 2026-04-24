Sinner scopre in diretta che Alcaraz salterà il Roland Garros | Proprio adesso? Questa è tosta

Durante il torneo di Madrid, Jannik Sinner ha appreso in diretta della rinuncia di Alcaraz a partecipare a Roma e al Roland Garros. La notizia lo ha colto di sorpresa, lasciandolo visibilmente stupito. La decisione di Alcaraz di saltare i prossimi tornei ha generato reazioni impreviste tra i giocatori presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi della scelta del campione spagnolo.