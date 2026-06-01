Nico Rosberg spiega chi è Michael Schumacher | Si chiudeva in bagno parcheggiava male Per distruggermi
Nico Rosberg ha rivelato che Michael Schumacher si chiudeva in bagno e parcheggiava male per disturbare lui e il suo lavoro. L’ex pilota Mercedes ha aggiunto che Schumacher usava questi comportamenti per cercare di sabotarlo. Rosberg ha descritto la strategia dell’ex campione di Formula 1 come parte di un atteggiamento “cattivo” volto a danneggiarlo.
Nico Rosberg, ex compagno di Michael Schumacher in Mercedes, racconta la cattiveria di Michael Schumacher "per distruggere il suo compagno di squadra". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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