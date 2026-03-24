Terruzzi | Quando Michael Schumacher scoprì del tumore di Cereda gli telefonò sempre finché non morì

Durante un episodio del podcast The BSMT, Giorgio Terruzzi ha condiviso un episodio riguardante Michael Schumacher. Secondo quanto riferito, Schumacher apprese della malattia di Pepi Cereda e mantenne un contatto costante con lui, chiamandolo tre volte a settimana fino alla sua morte. La conversazione ha messo in luce un aspetto più personale del pilota, mai prima rivelato pubblicamente.

Ospite del podcast The BSMT, Giorgio Terruzzi racconta il lato più umano di Michael Schumacher: dopo aver saputo del tumore di Pepi Cereda, lo chiamò tre volte a settimana fino a quando non morì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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