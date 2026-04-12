Jean Todt su Michael Schumacher | Speronò Villeneuve di proposito pure a Monaco fu scorretto
Durante un podcast, Jean Todt ha commentato due episodi controversi coinvolgenti Michael Schumacher. Ha affermato che Schumacher avrebbe speronato Villeneuve di proposito e che a Monaco si sarebbe comportato in modo scorretto. Todt ha anche detto che, quando Schumacher perdeva il controllo, le conseguenze erano sempre pesanti. Queste dichiarazioni sono state fatte nel corso di un'intervista in cui si sono analizzati alcuni episodi passati della carriera del pilota.
Realizzando un'intervista in un podcast Jean Todt ha parlato apertamente di due episodi controversi che ebbero come protagonista Michael Schumacher: "Quando perdeva il controllo lo pagava sempre a caro prezzo".🔗 Leggi su Fanpage.it
Jacques Villeneuve sul rapporto con Michael Schumacher: “Era infastidito dal tifo per me in Italia”Quasi trent’anni dopo uno dei duelli più iconici della F1 moderna, Jacques Villeneuve torna a rileggere il suo confronto con Michael Schumacher,...
Terruzzi: “Quando Michael Schumacher scoprì del tumore di Cereda gli telefonò sempre finché non morì”Ospite del podcast The BSMT, Giorgio Terruzzi racconta il lato più umano di Michael Schumacher: dopo aver saputo del tumore di Pepi Cereda, lo chiamò...