Jean Todt su Michael Schumacher | Speronò Villeneuve di proposito pure a Monaco fu scorretto

Durante un podcast, Jean Todt ha commentato due episodi controversi coinvolgenti Michael Schumacher. Ha affermato che Schumacher avrebbe speronato Villeneuve di proposito e che a Monaco si sarebbe comportato in modo scorretto. Todt ha anche detto che, quando Schumacher perdeva il controllo, le conseguenze erano sempre pesanti. Queste dichiarazioni sono state fatte nel corso di un'intervista in cui si sono analizzati alcuni episodi passati della carriera del pilota.