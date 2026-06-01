Il direttore sportivo del Como ha dichiarato che il trasferimento di Nico Paz dipende esclusivamente dal Real Madrid e non dalla società lombarda. La trattativa tra le due parti non è ancora conclusa e nessuna decisione è stata presa. Il club ha confermato di non poter influenzare le scelte del calciatore o del club madrileno. La situazione resta in attesa di sviluppi ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla possibile cessione.

di Andrea Greco . Segui gli aggiornamenti. Le dichiarazioni del diretto sportivo del Como sul futuro di Nico Paz. L’argentino è tra i principali obiettivi dell’Inter per quest’estate ma tutto dipenderà dalla decisione del Real Madrid. Ecco le parole del ds Carlo Alberto Ludi: PAROLE – « Sono sempre un po’ in difficoltà quando si parla di Nico perché non dipende da noi. Noi siamo gente che lavora su ciò che può controllare: la volontà del Real Madrid non possiamo controllarla. Noi e il suo entourage proveremo a parlare col Real, perché dal nostro punto di vista giocare con la stessa maglia in un contesto come la Champions non può far altro che far crescere il giocatore in maniera organica, funzionale e valorizzante del giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nico Paz tormentone di mercato, il ds del Como: «Non dipenda da noi ma dal Real Madrid»

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