Nico Paz, attualmente al Como, è in dubbio sul suo futuro. Il giocatore desidera rimanere in Italia, ma il Real Madrid ha ancora possibilità di richiamarlo. L’Inter non è più coinvolta nella trattativa. La decisione definitiva dipende dal club spagnolo, che può esercitare il diritto di recesso. La situazione resta aperta e non ci sono ancora conferme ufficiali sulle prossime mosse.

di Alberto Petrosilli Il Como sogna la permanenza con l’avallo del giocatore ma il Real Madrid può riportarlo a casa. Inter sempre più defilata. Dopo la storica qualificazione in Champions League, il Como inizia già a pianificare la prossima stagione. Uno dei temi più caldi riguarda inevitabilmente il futuro di Nico Paz, protagonista assoluto dell’annata dei lombardi e finito anche nel mirino dell’Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la volontà del talento argentino sarebbe quella di restare almeno un’altra stagione a Como per continuare il proprio percorso di crescita. Tuttavia, la decisione finale non dipenderà dal club biancoblù. Il cartellino del classe 2004 resta infatti fortemente legato al Real Madrid, che mantiene il controllo sul giocatore grazie alle clausole di recompra inserite nell’accordo della scorsa estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nico Paz tra Como e Real Madrid: il futuro resta in bilico ma l’Inter è defilata

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NICO PAZ REGRESA AL REAL MADRID DE PROMESA A REALIDAD EN EL BERNABÉU

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