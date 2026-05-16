Como altro colpaccio dal Real Madrid dopo Nico Paz | che nome

A Como si lavora intensamente sul mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Dopo l’ingaggio di Nico Paz dal Real Madrid, la società si sta concentrando su altri possibili acquisti. L’obiettivo principale resta la qualificazione alla Champions League, obiettivo che spinge il club a cercare nuovi profili per migliorare la rosa. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane, mentre la dirigenza si muove con attenzione per portare avanti le strategie di rafforzamento.

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