Como altro colpaccio dal Real Madrid dopo Nico Paz | che nome
A Como si lavora intensamente sul mercato per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Dopo l’ingaggio di Nico Paz dal Real Madrid, la società si sta concentrando su altri possibili acquisti. L’obiettivo principale resta la qualificazione alla Champions League, obiettivo che spinge il club a cercare nuovi profili per migliorare la rosa. Le trattative sono in corso e si attendono sviluppi nelle prossime settimane, mentre la dirigenza si muove con attenzione per portare avanti le strategie di rafforzamento.
La compagine lombarda sogna la qualificazione alla Champions League ed è già al lavoro sul mercato: le ultime. Il quarto posto dista appena due lunghezze e il Como vuole giocarsi fino in fondo le possibilità di prendere parte alla prossima Champions League. Domenica 17 maggio allo ‘stadio Giuseppe Sinigaglia’ arriva il Parma e quasi sicuramente si tratterà dell’ultima apparizione di Nico Paz con la maglia del Como davanti ai propri tifosi. Assane Diao e Nico Paz (Ansa) – Calciomercato.it Il 21enne argentino con cittadinanza spagnola tornerà quasi sicuramente al Real Madrid che può esercitare il diritto di recompra entro il 30 giugno, ma il club allenato da Fabregas già pensa a un altro super colpo di mercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Sullo stesso argomento
Mercato Inter, altro che Nico Paz: dal Real Madrid può arrivare un enorme talento! Ecco tutti i dettagli e le cifre dell’affaredi Francesco AlipertaMercato Inter, i nerazzurri guardano in casa del Real Madrid per un grande talento dei Blancos: ecco tutti i dettagli...
Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene. Nessun segnale dal Real Madrid»Fabregas su Nico Paz: «Per il suo sviluppo un altro annetto qui gli farebbe davvero molto bene.
Nico Paz, ritorno deciso al Real Madrid: il Como ora ci pensa e pesca il possibile erede nella stessa cantera madrilena. I dettagliNico Paz, ritorno deciso al Real Madrid: il Como ora ci pensa e pesca il possibile erede nella stessa cantera madrilena. I dettagli ... calcionews24.com
Colpaccio dal City: la Roma beffa la Juve https://www.football-addict.com/it/article/as-roma/colpaccio-dal-city-la-roma-beffa-la-juve/69f50ac6aea22b59ed0bad17?utm_campaign=post-auto-article&utm_medium=facebook&utm_source=fino-alla-fine&date=01_ facebook
Nico Paz via dal Como a gennaio? Dall'Argentina: Il Real Madrid lo rivuole subito, decisione già comunicataAttento Como: il Real Madrid vuole riportare Nico Paz in Spagna già a gennaio. La clamorosa indiscrezione arriva dall'Argentina e mette in allerta i lariani che potrebbero perdere prima del previsto ... calciomercato.com