Nico Gonzalez ha confermato di voler restare all’Atletico Madrid, rifiutando un possibile ritorno alla Juventus. L’attaccante argentino ha espresso la volontà di continuare con il club spagnolo, dove attualmente gioca. La Juventus non ha più in programma di riacquistarlo in questa sessione di mercato. La trattativa tra le parti si è conclusa con l’intenzione del giocatore di proseguire in Spagna.

di Francesco Spagnolo Nico Gonzalez chiude le porte al ritorno alla Juve. L’argentino spinge per la permanenza all’Atletico. Le ultimissime sulla trattativa. Il futuro di Nico Gonzalez è ancora un rebus in vista della prossima sessione di calciomercato. L’esterno offensivo argentino si trova attualmente in un limbo contrattuale tra la Juventus e l’Atletico Madrid. Dopo una stagione trascorsa in Spagna, il prestito del calciatore è giunto al termine poiché non si sono verificate le condizioni automatiche per il riscatto obbligatorio da parte dei Colchoneros. Di conseguenza, dal punto di vista puramente formale, il ragazzo sarebbe destinato a rientrare a Torino, ma la sua volontà sembra remare in una direzione completamente opposta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Nico Gonzalez dice no al ritorno alla Juve: per lui si lavora ad una permanenza all’Atletico. Le ultimissime

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NOVITÀ TONALI! JUVE, GLI INCASTRI E NICO GONZALEZ. STANKOVIC, LINTER E LA ROMA DEL FUTURO

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Juve LIVE: gli aggiornamenti su Silve, Nico Gonzalez verso l’AtleticoLe notizie più recenti riguardano la Juventus e gli sviluppi sul fronte dei trasferimenti.

Leggi anche: Nico Gonzalez convocato dall’Argentina! La Juve e l’Atletico Madrid lavorano per trovare un accordo: vicina la permanenza in Spagna

Temi più discussi: Nico Gonzalez dice no alla Juve: l’argentino vuole restare in Liga; Juve, l'Atletico tratta a ribasso per Nico Gonzalez, Allegri chiama Saelemaekers a Napoli; Juve e Atletico Madrid al lavoro per Nico Gonzalez; INDUSTRIA LOMBARDA | Produzione +2,4%, ma Guidesi avverte l’Ue: Vincoli insostenibili, così non reggeremo.

[Nico Schira] Ivan Provedel ha dato il via libera per unirsi all'Inter con un contratto fino al 2028 con l'opzione per un anno in più. Ora spetta alla Lazio decidere se è disposta a vendere il portiere. reddit

AUTOSERVIZI FUSCO NICOLA - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Nico Gonzalez ora punta i piedi: no a Spalletti e alla Juve, vuole restare all'Atletico MadridL'argentino terminerà il prestito ai Colchoneros a fine giugno, ma non ha intenzione di rivestire la maglia bianconera: la situazione ... msn.com

Juventus, Nico Gonzalez vuole restare a Torino: no alle sirene della Premier LeagueNico Gonzalez è stato uno dei colpi più significativi messi a segno dalla Juventus nel mercato estivo. Arrivato dalla Fiorentina, l’argentino ha impiegato poco tempo per ambientarsi a Torino, ... it.blastingnews.com