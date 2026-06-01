Nico Gonzalez dice no al ritorno alla Juve | per lui si lavora ad una permanenza all’Atletico Le ultimissime

Da juventusnews24.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nico Gonzalez ha confermato di voler restare all’Atletico Madrid, rifiutando un possibile ritorno alla Juventus. L’attaccante argentino ha espresso la volontà di continuare con il club spagnolo, dove attualmente gioca. La Juventus non ha più in programma di riacquistarlo in questa sessione di mercato. La trattativa tra le parti si è conclusa con l’intenzione del giocatore di proseguire in Spagna.

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di Francesco Spagnolo Nico Gonzalez chiude le porte al ritorno alla Juve. L’argentino spinge per la permanenza all’Atletico. Le ultimissime sulla trattativa. Il futuro di Nico Gonzalez è ancora un rebus in vista della prossima sessione di calciomercato. L’esterno offensivo argentino si trova attualmente in un limbo contrattuale tra la Juventus e l’Atletico Madrid. Dopo una stagione trascorsa in Spagna, il prestito del calciatore è giunto al termine poiché non si sono verificate le condizioni automatiche per il riscatto obbligatorio da parte dei Colchoneros. Di conseguenza, dal punto di vista puramente formale, il ragazzo sarebbe destinato a rientrare a Torino, ma la sua volontà sembra remare in una direzione completamente opposta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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